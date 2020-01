Feest van Sint-Antonius zamelt geld in voor school in Congo EDLL

15 januari 2020

11u08 0 Rotselaar Davidsfonds Rotselaar, de Landelijke Gilde van Rotselaar, het zangkoor Sint-Cecilia en pastoor Peter Kastekkere zamelen met het feest van Sint-Antonius geld in voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar vzw Ekimanyelo, voor de uitbouw van een bibliotheek in een school in Lodja (Congo).

Zaterdag 18 januari vindt in Rotselaar het feest van Sint-Antonius plaats. Na de hoogmis verkopen tal van inwoners uit Rotselaar varkenskoppen en pensen die per opbod verkocht worden. “Het feest is een Rotselaarse traditie en steunt elk jaar een goed doel met een lokaal draagvlak”, zegt Philippe Hendrix van het Davidsfonds in Rotselaar. Vorig jaar werd er 2.000 euro ingezameld voor projecten van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar kiest de organisatie voor vzw Ekimanyelo. De vzw zet zich in voor een school in Lodja, een stad in Congo. Er werd onder meer een openbare bibliotheek uit de grond gestampt. De opbrengst van het feest van Sint-Antonius gaat naar de verdere uitbouw van de bibliotheek. Het feest van Sint-Antonius start zaterdagavond om 18 uur in de Sint-Pieterskerk in Rotselaar.