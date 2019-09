Familie en vrienden van Lorenz (27) richten vzw op om Lorenz te herdenken en verkeersveiligheid te verbeteren EDLL

14u00 0 Rotselaar De familie en vrienden van Lorenz Dierckx (27) hebben een nieuwe vzw opgericht met als doel verkeersveiligheid verbeteren. De jongen uit Rotselaar werd begin dit jaar op een tragische manier gegrepen door een trein in Oostenrijk.

De familie en vrienden van Lorenz bundelen hun krachten samen in een nieuwe vzw ‘Lorenz 92’ die zich uitsluitend focust op meer veiligheid in het verkeer. Zaterdag organiseerde de vzw een eerste voetbalcup in sporthal Den Dijk in Wespelaar. “Ons eerste evenement is een voetbaltoernooi omdat Lorenz dit heel graag deed”, klinkt het bij de familie. Zo’n 12 voetbalteams namen het tegen elkaar op en een 200-tal mensen waren aanwezig op de barbecue. Met de inkomsten gaat de vzw allereerst een gedenkteken plaatsen op de plaats van het ongeval in Oostenrijk. De overige inkomsten gaan integraal naar doelstellingen die te maken hebben met verkeersveiligheid en de herinnering aan Lorenz. “Het enige wat we nu nog kunnen doen is toekomstige ongevallen vermijden”, aldus de familie. Op Termijn zal de vzw ook nog een fietstocht organiseren en zich inzetten tijdens De Warmste Week. Vzw Lorenz kan gesteund worden door de aankoop van een wielertruitje of fluo armbanden. Meer informatie vind je op www.lorenz92.be