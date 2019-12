Extra geld voor ondersteuning lokaal woonbeleid in Rotselaar, Herent en Haacht EDLL

20 december 2019

15u24 0 Rotselaar Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), heeft 558.663 euro vrijgemaakt om het lokaal woonbeleid in de gemeenten Haacht, Herent en Rotselaar te ondersteunen en hen te stimuleren om samen te werken.

“De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven”, aldus de minister. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen. “Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Haacht, Herent en Rotselaar de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen”, aldus Vlaams minister Diependaele.

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Meer bepaald gaat dat over de zorg voor een divers en betaalbaar woonaanbod, de kwaliteit van het woningpatrimonium en tot slot worden de gemeenten gevraagd om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.