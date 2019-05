Expo van Rotselaarse foto’s in bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn EDLL

28 mei 2019

18u40 0 Rotselaar Maurice Heymbeeck uit Werchter selecteert uit zijn Rotselaarse foto’s de expo ‘Pure Solo’. Een reeks onbewerkte natuurfoto’s van prachten uit Rotselaar.

“Ik ga regelmatig op stap in Rotselaar en ik vind dat de mens teveel voorbij loopt aan de gewone dingen. Je passeert maar en kijk niet. Vanuit dat idee ben ik foto’s beginnen nemen. Het is de eerste keer dat ik mijn onbewerkte foto’s alleen voorstel, vandaar ook de naam Pure Solo”, zegt Maurice. De foto’s zijn gedrukt op canvassen.

De expo zal te zien zijn van 30 mei tot en met 31 augustus in het bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn in Wezemaal. De expositie is gratis en open voor het publiek dinsdag tot en met vrijdag van 13 uur tot 17 uur en zaterdagen, zon- en feestdagen van 14 uur tot 18 uur.

Tip: er werden enkele genummerde uitnodigingen verstuurd naar de inwoners. Wie die meeneemt naar de expositie, maakt kans om een kunstwerk te winnen.