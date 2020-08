Er kan opnieuw gezwommen worden in de Plas KAR

14 augustus 2020

13u11 0 Rotselaar In de Plas van Rotselaar kan opnieuw gezwommen worden. Dat was sinds dinsdag verboden door de aanwezigheid van blauwalgen, maar de drijflaag is ondertussen weggetrokken.

Aan de Plas van Rotselaar was het sinds dinsdag enkel nog mogelijk om te vertoeven op de ligweides door de aanwezigheid van blauwalgen in het water. Die kunnen zorgen voor lichte irritaties tijdens het zwemmen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft nu wel groen licht gegeven om opnieuw in het water te gaan.

De Plas is enkel toegankelijk voor inwoners van Rotselaar en na reservatie. Er wordt gewerkt in twee blokken, waar telkens 700 recreanten worden toegelaten. Ook aan de surfzone kunnen de wateractiviteiten hervat worden. Sinds deze zomer geldt er een rookverbod op het recreatiedomein.