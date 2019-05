En dan staat er plots een paard in je voortuin... Politie op zoek naar eigenaar ADPW

22 mei 2019

10u35

Aan de Kapellekensweg in Wezemaal heeft een bewoner zich dinsdagmiddag een hoedje geschrokken. Er stond immers een paard in zijn voortuin te grazen. Het was niet meteen duidelijk hoe het dier daar was terechtgekomen en wie de eigenaar is. Lokale politiezone BRT stelde een onderzoek in.