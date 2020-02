Eerste werken gestart om meanders opnieuw aan te sluiten op Demer

04 februari 2020

De voorbereidende werken om vijf meanders opnieuw aan te sluiten op de Demer zijn gestart in Rotselaar, Aarschot en Begijnendijk. In Rotselaar bevindt er zo'n meander zich aan de Soldatenbrug in Werchter. Daarnaast vind je er vier ter hoogte van het Kasteel van Nieuwland in Aarschot. Een meander is een afgelegen bocht van een rivier. De bedoeling is om die bochten terug te verbinden met de Demer zodat er opnieuw stroomruimte wordt gecreëerd. Het houdt daarnaast ook verdroging tegen. Het wandelpad langs de Demer wordt vervolgens ook verlegd en zal langs de nieuwe bochten lopen. Als alles volgens planning verloopt, duren de werken tot en met juni.