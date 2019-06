Eerste kampeerders aan The Hive en meteen ook hun allereerste Rock Werchter: “Wij zaten hier al voor de toiletten werden geplaatst” EDLL

26 juni 2019

12u10 1 Rotselaar Voor vier meisjes uit Maasmechelen is het hun eerste keer Rock Werchter. Zij zaten vanochtend om 7.50 uur als eerste met hun campingstoeltjes aan camping The Hive, die pas opent om 14 uur.

Vanochtend was de Haachtsesteenweg in Rotselaar nog open voor verkeer. Daar maakte een groep uit Maasmechelen gretig gebruik van. “Om 7.50 uur zijn we hier aangekomen omdat onze ouders ons hebben afgezet voor hun werk. Anders moesten we de bus of trein nemen en dat is een heel gedoe en vooral veel sleuren. Wij zaten hier al voor de toiletten werden geplaatst”, klinkt het bij de meisjes. De doorgang richting Haacht wordt afgesloten tot en met maandag 1 juli, ten laatste 16 uur.

Dat we hier misschien zes uur moeten wachten, vinden we niet erg. We hebben spelletjes mee om ons bezig te houden. We hebben ook ingevroren water, zonnecrèmes, een klein waaiertje en héél veel waterpistooltjes mee om af te koelen Annelies en Isabelle

The Hive, de officiële camping van Rock Werchter, opent pas om 14 uur de deuren. “Dat we hier misschien zes uur moeten wachten, vinden we niet erg. We hebben spelletjes mee om ons bezig te houden”, aldus de 20-jarige Annelies Conings. De groep leerde elkaar kennen in het middelbaar. Voorlopig zijn de temperaturen nog aangenaam, maar de meisjes namen toch hun voorzorgen tegen de hittegolf. “We hebben ingevroren water, zonnecrèmes, een klein waaiertje en héél veel waterpistooltjes mee om af te koelen”, aldus de 19-jarige Isabelle Serdons.

Pukkelpop gaat niet wegens herexamens

Voor de vier meisjes is het hun allereerste keer Rock Werchter. “Normaal gaan we altijd naar Pukkelpop, maar met de herexamens gaat dat niet. Daarom kozen we dit jaar voor een ander festival. We zijn vooral benieuwd naar de optredens van Macklemore en Lewis Capaldi”, klinkt het. De groep uit Maasmechelen koos bewust voor camping The Hive. “Naar het schijnt is hier de sfeer het beste en natuurlijk ook voor de afterparty’s”, lacht Jolien Hamaekers (20). Rond 9.30 uur sloten ook Charles Moons (19) en Dries Vermeulen (20) uit Maasmechelen aan bij hun vriendinnen.

De organisatie plaatste dit jaar een zonwerend zeil over de ingang van The Hive. Op die manier konden de kampeerders in de schaduw wachten in plaats van in de volle zon, zoals vorig jaar het geval was. Rond 10 uur begon het volk pas echt toe te stromen aan camping The Hive.