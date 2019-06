Eerste festivalgangers op camping De Klokkeberg in Werchter: “Wij komen altijd vroeger naar hier om tot rust te komen” EDLL

25 juni 2019

17u48 0

De officiële campings van Rock Werchter openen pas woensdag om 14 uur de deuren. Toch arriveerden er afgelopen weekend al enkele festivalkampeerders op de private camping De Klokkeberg in de Grotestraat in Werchter.

Camping De Klokkeberg bevindt zich op een drietal kilometer van de festivalweide. “De voorbije jaren zat onze camping altijd vol tijdens het festival. Je merkt wel dat men meer en meer luxueuzer kampeert”, zegt uitbaatster Wendy Van Vlasselaer. De camping legt elk jaar speciale taxibusjes in om hun kampeerders veilig en wel naar het festival te brengen, maar de meeste brengen hun fiets mee. “De eerste festivalkampeerders arriveerden eigenlijk al twee weken geleden. Het is al bijna twintig jaar dezelfde groep uit Zelzate. Ze maken er hier hun vakantie van”, aldus Wendy.

Bij die groep horen Geert Lefebure (50) en zijn vrouw Ria Dauw (53). Zij kwamen hier twee weken geleden staan met hun camper. “Wij komen zo vroeg om een goed plaatsje te bemachtigen. Wij komen hier al twintig jaar, maar vroeger kon je nog de avond voor het festival aankomen en je wist dat er nog een plaatsje vrij zou zijn. Dat is al enkele jaren niet meer het geval”, zegt Geert. “Wij komen ieder jaar met een groep van twintig personen. Veel mensen leerden we kennen op de camping en ieder jaar verzamelen we hier terug samen. Stel dat we niet meer naar Rock Werchter zouden gaan, zouden we wel nog naar de camping komen”, klinkt het bij het koppel. Geert en Ria maken er zowat hun jaarlijkse vakantietrip van. Ria gaat wel niet meer mee naar het festival. Zij past tijdens de vierdaagse op hun 7-jarige hond. “Ik vind dat niet erg. Er is hier altijd wel iemand om mee te babbelen en ik lees veel”, aldus Ria.

Ook Eveline Vanacker (37) en Jasper Snoeck (33) uit Roeselare kwamen afgelopen zondag al met hun tentje naar kamping De Klokkeberg. Ze namen hun voorzorgen voor de hittegolf en brachten een zwembadje mee. “We hadden een zwembadje gekocht voor onze dochter, maar die is sinds vanmorgen naar huis met de grootouders, dus nu kunnen wij het gebruiken”, lacht Eveline. Al vijf jaar komen ze naar camping De Klokkeberg en steeds ruim op tijd. “Wij komen altijd vroeger naar hier om tot rust te komen. Wij hebben allebei drukke jobs en komen echt bewust enkele dagen op voorhand om volledig te relaxen tegen dat het festival van start gaat. Op die manier genieten we er ook meer van”, aldus Jasper. “Anders is dat veel te hard rushen. We zijn natuurlijk geen achttien meer”, klinkt het nog bij Eveline.