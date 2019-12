Een dag langer kerstmarkt in Werchter EDLL

10 december 2019

Eind december wordt het kerkplein van Werchter voor de vierde keer omgetoverd tot een volledig overdekte kerstmarkt. De organisatie brengt dit jaar enkele nieuwigheden.

De vorige edities was de kerstmarkt in Werchter slechts een dag, nu wordt die gespreid over twee dagen. Bezoekers kunnen dit jaar dus ook op zondag 22 december een bezoekje brengen aan de vele lokale kerstkraampjes en er de gezellige wintersfeer opsnuiven. Verschillende handelaars en verenigingen uit de gemeente zullen hun kerstkraampjes vanaf zaterdag 17 uur presenteren en dat tot zondag 20 uur.

De kleinsten kunnen dan weer plezier beleven op de kermis, die sinds dit jaar ook terug te vinden is op het Kerkplein en bovendien wordt uitgebreid. Zaterdagavond brengt de muziekgroep ‘A little late’, verkozen tot de beste coverband van Nederland, een live optreden op de kerstmarkt. In geval van slecht weer heeft de organisatie een transparante luifel voorzien.