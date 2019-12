Driehonderd ijsberen trotseren De Plas tijdens oudejaarsduik Redactie

31 december 2019

18u52 0 Rotselaar Een driehonderdtal ijsberen hebben zondagmiddag een frisse duik in De Plas genomen aan domein Ter Heide in Rotselaar.

Het was de zevende editie van de oudejaarsduik, waarbij ongeveer driehonderd ijsberen het koude water trotseerden. De temperatuur bedroeg ongeveer zes graden, maar dat liet niemand aan zijn hartje komen. Velen kozen voor een speciale outfit, maar voor velen was het even snel erin als er weer uit. Traditioneel werd er een kwartiertje opgewarmd onder professionele begeleiding vooraleer het richting zwemzone ging.