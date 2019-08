Dit weekend geen treinverkeer tussen Leuven en Aarschot door gesloten spooroverweg: NMBS voorziet vervangbussen EDLL

09 augustus 2019

13u05 0

Spoorwegbeheerder Infrabel start om 21 uur vanavond met de werken aan de spooroverweg aan de stationsstraat in Rotselaar. Naast asfalteringswerken worden ook de rails vernieuwd. De werken duren tot maandagochtend 6 uur. Het hele weekend is de overweg gesloten voor alle doorgaand verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. De gemeente voorziet omleidingen langs de Aarschotsesteenweg. Over de spoorweg in Wezemaal kunnen auto’s wel nog rijden. Dat wil ook zeggen dat er dit weekend geen treinen rijden tussen Leuven en Aarschot. De NMBS heeft wel vervangbussen voorzien vanaf zaterdagochtend tot zondagavond en dit op alle plaatsen waar de trein normaal halt zou houden. Er worden tevens ook enkele tijdelijke bushaltes ingelegd. In Leuven vind je de vervangbus op perron 11 en in Rotselaar aan het station van Wezemaal. De exacte busuren vind je terug op www.nmbs.be