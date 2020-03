Directie, leerkrachten en leerlingen van basisschool De Rank knutselen mondmaskers in elkaar EDLL

17 maart 2020

12u32 44 Rotselaar De directie, leerkrachten en aanwezige leerlingen van basisschool De Rank in Wezemaal knutselen vandaag mondmaskers in elkaar. “Om de tijd op school zinvol te benutten en de huisartsen en verpleegkundigen een hart onder de riem te steken”, klinkt het.

Verplegers en dokters zien de voorraad aan mondmaskers slinken. Ze doen massaal een oproep naar naaisters of creatieve oplossingen voor nieuwe mondmaskers. Daarom knutselen de directie, leerkrachten én aanwezige leerlingen van basisschool De Rank in Wezemaal vandaag een hele dag mondmaskers in elkaar. “Een lokale huisarts liet ons weten dat er, bij gebrek aan beter, ook mondmaskers mochten gemaakt worden uit katoenstof, dat je kan wassen boven de 60 graden. Wij hebben op school heel wat lakenstof waar we normaal spandoeken van maken, dus twijfelden we niet om daarmee aan de slag te gaan”, vertelt een medewerkster van de school. “De huisarts gaf ons de juiste maten door en nu zijn de leerlingen, directie en leerkrachten volop aan het knippen”, aldus de medewerkster. “Nadien ga ik die thuis in elkaar stikken en naar de lokale huisartsen brengen. Zo benutten we de tijd op school zinvol en steken we de artsen en verplegers een hart onder de riem”, aldus basisschool De Rank.