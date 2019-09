Digitaal inschrijven nog niet voor volgend schooljaar KAR

17u20 0 Rotselaar In de basisscholen in Groot-Rotselaar zal je minstens tot volgend schooljaar je kind nog altijd fysiek moeten inschrijven. “We bekijken of we netoverschrijdend geen digitaal aanmeldsysteem kunnen uitrollen”, zegt onderwijsschepen Dirk Jacobs (CD&V).

Wanneer er geen capaciteitsbepaling geldt op school hoeft men niet mee te stappen in een digitaal inschrijfsysteem. “We hebben onszelf dus tijd gekocht door geen capaciteitslimiet in te voeren. Kampeertoestanden zijn hier nog niet aan de orde en dat zal volgend jaar ook nog niet het geval zijn”, zegt schepen Jacobs. Daardoor kunnen de Rotselaarse basisscholen nog uitkijken wanneer en met wie ze zo’n digitaal platform zullen uitrollen. “In november gaan we samenzitten met verschillende onderwijsschepenen uit Holsbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Begijnendijk en Aarschot. “We gaan samenzitten en kijken wat de interesses en de mogelijkheden zijn. Ik weet dat Leuven ook vragende partij was. Het kan interessant zijn om het gebied uit te breiden. In basisschool Het Nest in Wezemaal zitten ook kinderen die niet van Groot-Rotselaar zijn, maar uit bijvoorbeeld Holsbeek komen.”