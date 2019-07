Dierenbeul slaat opnieuw toe bij Petra: kip de nek omgedraaid en ogen van egels uitgestoken Kim Aerts en Andreas De Prycker

16u31 14 Rotselaar Petra Fobelets (44) uit Werchter is opnieuw het slachtoffer geworden van een dierenhater. Nadat vorige maand iemand nog een gehaktbal met vergif in de hondenren gooide, namen maandagnacht onbekenden vier kippen mee uit haar tuin. Een daarvan werd de nek omgedraaid en achtergelaten bij de buren samen met twee verminkte egels.

De buurman van Petra vond dinsdag een van de gestolen kippen in zijn tuin. Het beest was de nek omgewrongen maar van de drie andere kippen was geen spoor. De daders hadden naast de dode kip ook twee egels gelegd waarvan de ogen waren uitgestoken. “De kippen zijn van het ras Brabants hoen, die zijn niet makkelijk te vinden. Het is duidelijk dat dit niet het werk van een vos is. Er lagen nergens pluimen of bloedsporen. Vanachter in de tuin was de draad van de omheining beschadigd. Dus vermoedelijk zijn ze langs daar gekomen. Bij de buurman zitten ook kippen en is de omheining veel lager maar daar was niets te bemerken”, zegt Petra die klacht neerlegde bij de politie voor diefstal.

Ik heb wel een vermoeden om wie het gaat maar ik heb dat nog nooit kunnen hard maken Slachtoffer Petra

Pesterijen

Volgens haar gaat het puur om pesterijen. Ze woont al meer dan 20 jaar in de Grotestraat in Werchter maar sinds ze drie jaar geleden haar omheining verplaatste op de perceelgrens, slaapt ze niet meer gerust. “Nochtans staat die omheining er reglementair maar er zijn blijkbaar mensen die daar niet mee kunnen leven. Ik heb wel een vermoeden om wie het gaat maar ik heb dat nog nooit kunnen hard maken.” Haar honden, twee groenendaelers, durft ze ’s nachts niet meer buiten laten. Vorige maand gooide iemand een gehaktbal met vergif in de hondenren. “Die gehaktbal was zo gelegd dat we het wel moesten vinden. Gelukkig hebben mijn honden er niet van gegeten. Ik ben met het vergif naar de Aveve gestapt. Het werd herkend en het zou waarschijnlijk om een vergif gaan dat ‘Generation Block’ heet en bedoeld is tegen ratten en muizen.” Vier maanden geleden werd één van de twee groenendaelers al eens vergiftigd. “Toen zei de dierenarts dat dit kon komen doordat één van de honden van de composthoop had gegeten, maar ondertussen denk ik nog altijd dat het ook vergif was.”

Wildcamera

Samen met haar buurman hing ze wildcamera’s in de tuin om eventuele daders te betrappen, maar dat leverde nog geen resultaat op. “Op de beelden is wel te zien hoe ’s nachts iemand snoeiafval in onze tuinen gooit maar die persoon is niet echt herkenbaar”, zegt buurman Michel Macharis. “De daders weten dat we wildcamera’s hebben gehangen want daar is ook op te zien hoe ze met een zaklamp op zoek gaan naar de camera. Sinds kort vinden we ook regelmatig stenen en keien in de weide waarmee ze naar de paarden gooien. De beplanting wordt soms vernield of ze slagen met stokken tegen de hondenren. Het gaat van kwaad naar erger.”