Dierenbeul actief in de regio? Hondenhater gooit vergiftigde gehaktballetjes in tuin in Werchter Eigenaars vinden meer en meer vergif met als doel huisdier te vergiftigen ADPW

21 juni 2019

17u07 3 Rotselaar Petra Fobelets uit Werchter vond vrijdagochtend een gehaktballetje met vergif in haar tuin. Gelukkig aten honden Rocco en Kiko het goedje niet op. De laatste tijd wordt er meer en meer vergif gevonden dat het doel heeft om honden of katten te vergiftigen. Zo werd aan de Abdij van Park in Heverlee donderdag nog vergif gevonden. De wijk Wijgmaalbroek in Wijgmaal heeft ondertussen al bijna drie maand last van een kattenvergiftiger. Daar lieten meerdere katten het leven.

Het was even schrikken toen Petra Fobelets vrijdagochtend in de tuin van haar woning in de Grotestaat in Werchter een vergiftigde gehaktbal vond. “Mijn twee groenendaelers hebben gelukkig niet van het vergif gegeten. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als ze dit wel hadden gedaan. Ik ben met het vergif naar de Aveve geweest. Het werd herkend en het zou waarschijnlijk om een vergif gaan dat ‘Generation Block’ heet en bedoeld is tegen ratten en muizen”, vertelt de vrouw.

Drie maanden geleden werd één van de twee groenendaelers al eens vergiftigd. “Toen zei de dierenarts dat dit kon komen doordat één van de honden van de composthoop had gegeten, maar ondertussen denk ik dat het ook om vergif ging. De hond heeft toen zelfs een volledige dag aan de baxter moeten liggen”, zegt Fobelets.

Pesterijen?

De vrouw is naar eigen zeggen al even het slachtoffer van pesterijen in de buurt. Mogelijks zou dit een escalatie van deze pesterijen zijn. “Vroeger werden er ook al blikjes met lokaas over de muur gegooid, waardoor al het tandvlees van de honden open lag”, zegt Fobelets.

Lokale politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) bevestigt de aangifte. “Wij zijn ter plaatse gegaan en hebben de raad gegeven om de substantie te laten onderzoeken. Indien het om vergif gaat, zal er een proces-verbaal tegen onbekenden worden opgesteld. Al is dit voor ons wel een alleenstaand feit”, klinkt het bij de lokale politie.

Fenomeen keert steeds vaker terug

In onze regio wordt het een fenomeen dat steeds vaker terugkeert. Aan de Abdij van Park in Heverlee werd donderdag ook vergif gevonden. Een buurtbewoonster ging er wandelen met haar hond. Zij at er een vergiftigd hondenkoekje en begon na de wandeling te braken en werd helemaal slap. Dankzij de snelle reactie van het baasje heeft ze het overleefd, maar ze is nog erg ziek.

Ook Wijgmaalbroek in Wijgmaal is nog steeds in de ban van een kattenhater. Sinds begin maart zijn daar al zeven katten vergiftigd met het verboden landbouwgif Aldicarb. Vijf katten overleefden dat niet. Twee katten zijn nog steeds vermist. De Leuvense politie onderzoekt de zaak.