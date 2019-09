Diamanten huwelijk voor Jules en Mia EDLL

04 september 2019

15u45 0 Rotselaar Julius Nys (83) en Maria Claes (82) vierden onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Rotselaar en hun familie in de bloemetjes gezet.

Julius ‘Jules’ en Maria ‘Mia’ leerden elkaar kennen op een feest in Nieuwrode. Mia was jarenlang huisvrouw en zorgde voor haar dochter. Jules werkte tot aan zijn pensioen als buschauffeur voor Van Eyken tours uit Tremelo. Het koppel kreeg samen een dochter en twee kleinzonen. Jules en Mia zijn beide fervente fietsers en wandelaars. Ze gingen heel graag met de fietsen op reis. “De mooiste reis was in de zomer in Oostenrijk”, klinkt het bij Mia. Het geheim van 60 jaar huwelijk? Zelfstandig blijven!