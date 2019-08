Diamanten huwelijk voor Jefke en Anny EDLL

31 augustus 2019

11u29 0 Rotselaar Jozef De Wyngaert (83) en Anny Leempoels (83) hebben onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel werd door de gemeente Rotselaar in de bloemetjes gezet.

Jozef en Anny leerden elkaar kennen op Rotselaar kermis. Vier jaar later, in 1959, trouwden ze dan ook in Rotselaar. Anny was heel haar leven huisvrouw en zorgde voor het gezin. Jozef of ‘Jefke’ voor de vrienden werkte in Antwerpen en Mechelen voor de douane. Het koppel woont al hun hele leven in Rotselaar. Samen kregen ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Jozef en Anny zijn nog steeds bij de wielerclub en gaan graag op reis. “Alaska was onze mooiste reis. Het was er koud, maar dat was echt de moeite”, zegt Anny. Het geheim van 60 jaar huwelijk? “Geven en nemen”, klinkt het.