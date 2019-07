Diamanten bruiloft voor Raimond en Hilda EDLL

22u03 0 Rotselaar Raimond Vandenbroek (85) en Hilda Van Eylen (81) vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Rotselaar in de bloemetjes gezet.

Raimond en Hilda leerden elkaar kennen tijdens Hellicht Kermis. “Daarna zijn we elkaar blijven zien tot in dancing Haciënda in het dorp”, lacht Raimond. “Ik was 18 toen ik Raimond leerde kennen”, klinkt het bij Hilda. Raimond werkte tot aan zijn pensioen, zo’n 30 jaar lang, bij het leger. Al sinds 1995 is Raimond voorzitter van S-Plus Rotselaar. Hij organiseert nog met veel plezier uitstappen met de bus voor gepensioneerden. Hilda werkte jarenlang als bediende in een veevoederbedrijf. Het koppel kreeg samen drie zonen en twee kleinkinderen. Hilda houdt zich in haar vrije tijd bezig met het huishouden en Raimond die speelt nog graag met de kaarten.