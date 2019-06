Diamanten bruiloft voor Marcel en Palmyra EDLL

10 juni 2019

13u20 0 Rotselaar Marcel Reniers (83) en Palmyra Foblets (84) uit Wezemaal vierden onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Rotselaar in de bloemetjes gezet.

Marcel en Palmyra leerden elkaar kennen op het kermisbal in Wilsele. “We hebben meteen met elkaar gedanst”, aldus Marcel. Palmyra werkte jarenlang in het Atheneum in Leuven als dienster en kuisvrouw. Marcel werkte tot aan zijn pensioen bij de Boerenbond en plaatste chauffages in heel het land. “Dat was soms met blijven slapen”, zegt Marcel. Het koppel heeft altijd graag gereisd naar Kroatië. Marcel en Palmyra kregen samen twee kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. “Er is wel nog familie-uitbreiding op komst”, klinkt het op hun viering.