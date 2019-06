Demiclowns van Woonzorgcentrum De Wyngaert voor het eerst op de kermis van Rotselaar EDLL

17 juni 2019

16u45 0 Rotselaar Op uitnodiging van het Kermiscomité trokken de bewoners van Woonzorgcentrum De Wyngaert, samen met demiclowns Famke en Lieve, naar de kermis in Rotselaar.

‘Demiclowns’ is een nieuw project van woonzorgcentrum De Wyngaert, volledig in teken van dementie. Volgens directeur An Meuwes vormen de demiclowns een meerwaarde voor het woonzorgcentrum en niet enkel voor bewoners met dementie, maar ook voor hun familieleden.

“In tegenstelling tot de cliniclowns is het niet de bedoeling dat we mensen entertainen of de clown uithangen. Veel mensen met dementie zijn verbaal niet zo sterk. Zowel verbaal als non-verbaal gedrag gaan we kopiëren zodat de persoon met dementie zich begrepen voelt. Als zij iets doen dat een buitenstaander eigenaardig vindt, dan doen wij mee alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. We proberen de allerkleinste emotie op te pikken door continu oogcontact en zachte aanrakingen. Door deze bijzondere en doelgerichte manier van werken merken we dat bij iedere persoon met dementie contact mogelijk is en dat ze er ook merkbaar van genieten”, aldus Famke en Lieve, de twee demiclowns.

Schepen voor senioren, Piet De Bruyn (N-VA), steunt het project: “We willen als gemeente werken aan een inclusieve samenleving waarbij we alle inwoners actief betrekken bij het bruisende gemeenschapsleven in Rotselaar. Door het inrichten van stembureaus in de woonzorgcentra, door het ondersteunen van een seniorenweek, maar ook door hen uit te nodigen naar de kermis zetten we dit om in praktijk”. De lokale N-VA-afdeling van Rotselaar zamelde afgelopen weekend 400 euro in voor het goede doel. Het bedrag gaat integraal naar de werking van de demiclowns van woonzorgcentrum De Wyngaert.