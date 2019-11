Dementerende bejaarden van WZC De Wyngaert beleven herinneringen dankzij 3D-brillen EDLL

12 november 2019

15u45 0 Rotselaar Woonzorgcentrum De Wyngaert in Rotselaar heeft 3D-brillen aangekocht voor dementerende bewoners. Met die bril zien dementerenden beelden van vroeger: hun ouderlijk huis, werk, kinderen of de plaats waar ze op vakantie gingen. De 3D-bril helpt hen rustig worden en de herinnering aan vroeger levendig te houden.

De Wyngaert in Rotselaar is het eerste woonzorgcentrum van de Armonea-groep die 3D-brillen heeft aangekocht voor bejaarden. De 3D-bril heeft een gunstig effect op dementie. De bewoners krijgen video’s te zien die dichtbij hun leefwereld staan.

“We tonen bijvoorbeeld filmpjes van bekende plaatsen in de buurt, zoals hun vroegere woonplaats. Maar evengoed video’s van hun kinderen of een vakantiebestemming waar ze fijne herinneringen aan hebben, zoals een wandeling in de Ardennen”, zegt directrice An Meuwes. Op die manier kunnen ze er opnieuw over vertellen. “Ik zie een baby’tje. Dag kleine vedette”, klinkt het bij een van de bewoners die haar kleinkind te zien krijgt als ze de 3D-bril test.

Elke maand 40 video’s

Iedere maand krijgt het woonzorgcentrum 40 nieuwe video’s van de leverancier. “Het kan zijn dat we dan vragen om eens een video op te nemen aan het Meer van Rotselaar of de markt in Haacht. We zoeken echt naar verhalen dichtbij de bewoner en plaatsen die voor hun herkenbaar zijn”, aldus An.

De dementerenden worden er enerzijds rustig van en anderzijds zorgt het voor interactie tussen de bewoners. “Als ze zien dat bijvoorbeeld iemand van hun buren een konijn aan het strelen is, beginnen ze daarover te praten of gewoon te lachen”, zegt An.

Naast herinneringsvideo’s voorziet Woonzorgcentrum De Wyngaert ook amusante video’s. “We hebben een video van The Lion King getoond en dan kijken de bewoners rond en beginnen ze te lachen. Dat is heel fijn om te zien”, aldus directrice An.