De Winge brengt wateroverlast in Rotselaar: rijbaan afgesloten EDLL

28 februari 2020

16u46 0 Rotselaar Het waterpeil van De Winge in Rotselaar staat momenteel erg hoog door de overvloedige regen- en sneeuwval van de afgelopen dagen. Daardoor is de rivier, die op de grens tussen Holsbeek en Rotselaar ligt, buiten haar oevers getreden. Het water staat op verschillende plaatsen tot op de straat.

Heel wat water van rivier De Winge kwam vandaag terecht op verschillende plaatsen in Rotselaar. Onder meer op de Steenweg op Holsbeek (N229) , de Molenbaan, het Wingepark en de Hagelandse vallei tussen Wezemaal en Holsbeek.

Rijbaan afgesloten

Wie van de rotonde in Rotselaar via de Steenweg op Holsbeek richting de E314 en Holsbeek wil rijden, zal moeten omrijden. De rijbaan is er momenteel afgesloten voor verkeer. De gemeente Rotselaar stelt zandzakjes ter beschikking voor de omliggende huizen die een acuut gevaar voor wateroverlast ondervinden. Die zandzakjes kunnen ten allen tijde afgehaald worden aan de loodsen van de technische uitvoeringsdienst (Beversluis 7). De situatie is momenteel onder controle.