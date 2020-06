De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Catherine Ackermans van Donjon Ter Heyden: “Het is een van de indrukwekkendste gebouwen uit de streek”

Rotselaar

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Catherina Ackermans (32) promoot de Donjon Ter Heyden in Rotselaar. Zij woont van kindsbeen af met haar ouders in de vertrekken op het domein waar vroeger nog streekbieren als Dubbel Diesters en Aerschotse Bruine werd gebrouwen.