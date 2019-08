De ‘stoel’ stond opnieuw op de Wijngaardberg in Wezemaal EDLL

13 augustus 2019

11u13

Wie gisterenavond nauwlettend de tips over de befaamde stoel volgde, wist dat hij opnieuw aan het Heilig-Hart beeld op de Wijngaardberg in Wezemaal stond. Het is de tweede keer dat de stoel van het televisieprogramma op één hier zijn plaats kent. De tip had te maken met wijn en dan is Wijndorp Wezemaal natuurlijk de ideale locatie, zeker met de jaarlijkse wijnfeesten in het vooruitzicht. “Goede reclame voor de wijnfeesten”, klonk het bij voormalig burgemeester Dirk Claes. De deelnemers moesten een selfiestick meenemen en eerst enkele trappen beklimmen vanaf de Kerzestraat. Heel wat inwoners vonden uiteindelijk de stoel. De winnaar ging naar huis met een reis naar Hollywood.