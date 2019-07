De oudste inwoonster van Rotselaar blaast 107 kaarsjes uit EDLL

09 juli 2019

15u10 0 Rotselaar Lowette is met haar 107 jaar de oudste inwoonster van Rotselaar. Vandaag viert ze haar verjaardag met familie, het gemeentebestuur van Rotselaar en het personeel van woonzorgcentrum De Wyngaert.

Lowette Roberta Alexandrina Hubertina (107) mag zichzelf de oudste inwoonster van Rotselaar noemen. “De oudste inwoner van Vlaams-Brabant is er 108, dus ver zit ze er niet meer van af”, klinkt het bij haar familie. Lowette verblijft al 9 jaar in woonzorgcentrum De Wyngaert in Rotselaar. De vrouw stond jarenlang in het onderwijs als leerkracht van het eerste leerjaar. “Ons mama is nog goed te been, ondanks haar rollator en het geheugen dat wat achteruit gaat. Tot haar 102 jaar reed ze zelfs nog alleen met de auto overal naartoe. Dat zullen niet veel mensen haar nadoen”, zegt zoon Erik Wertelaers. “Ze is heel rustig, maar van alles op de hoogte. Ze leest boekjes en kijkt graag televisie”, voegt dochter Miet Wertelaers toe. De 107-jarige vrouw is sinds 2007 weduwe. Haar man werd er 95.

Lowette werd op haar verjaardag door de gemeente Rotselaar en het personeel van De Wyngaert in de bloemetjes gezet. Naast een brief van de Koning kreeg ze allerlei lekkernijen van het gemeentebestuur. “Dat is om te delen”, zegt de 107-jarige vrouw. Lowette heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.