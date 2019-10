De kindergemeenteraad van Rotselaar zoekt... een dertiende lid die niet in de gemeente naar school gaat EDLL

29 oktober 2019

13u28 0 Rotselaar Afgelopen donderdag is de nieuwe kindergemeenteraad van Rotselaar voor het eerst samengekomen. Marie Coninx van Vrije Basisschool De Rank is verkozen tot kinderburgemeester. Maar de kindergemeenteraad is nog niet compleet. De leden zoeken nog een dertiende lid met een speciale rol...

De eerste vergadering van de nieuwe kindergemeenteraad is afgelopen donderdag gestart. De kindergemeenteraad wordt elk jaar samengesteld met leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit alle basisscholen van Rotselaar. Marie Coninx van VBS De Rank, die ook vorig jaar al in de kindergemeenteraad zat, werd verkozen tot kinderburgemeester. Op de eerste vergadering brainstormden de leerlingen over ideeën om de gemeente nog beter te maken. Het ging onder meer over milieu, speeltuinen, zwerfvuil en het initiatief van een ‘rookvrije gemeente’.

Oproep voor dertiende lid

Met zes basisscholen in Rotselaar zijn er in totaal al twaalf kindergemeenteraadsleden verkozen. Maar om de kindergemeenteraad compleet te maken is er nog plaats voor een extra leerling uit het vijfde of zesde leerjaar. Het dertiende lid moet in Rotselaar wonen, maar hij of zij moet niet in de gemeente naar school gaan. Geïnteresseerden of ouders van geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info@rotselaar.be.