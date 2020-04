De bib van Rotselaar start met gratis afhaaldienst EDLL

30 april 2020

10u38 0 Rotselaar Vanaf maandag 4 mei biedt de bib van Rotselaar haar leden een afhaaldienst aan. Boeken, strips en dvd’s uit de collectie kan men dus voortaan gratis reserveren en afhalen.

Sinds de coronacrisis is de bib van Rotselaar tijdelijk gesloten. Omwille van de verleningen van de maatregelen breidt de bib haar dienstverlening nu uit. Wie naast de digitale dienstverlening graag weer fysieke boeken of dvd’s wil lenen, kan dat vanaf maandag 4 mei. Iedereen met een lidkaart kan gratis tot vijf titels reserveren, bijkomend bij wat je al in huis hebt.

Hoe werkt het?

Materialen dienen op voorhand via de website of telefonisch gereserveerd te worden. Reserveren is momenteel al mogelijk en kan via de website 24/24. Lezers krijgen nadien een bevestigingsmail en een persoonlijke uitnodiging om hun boeken te komen ophalen. Inleveren van materialen moet via de inleverbus aan de ingang.