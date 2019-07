Dansstudio Scintillare bouwt nieuwe vestiging naast Sportoase de Meander EDLL

10 juli 2019

19u16 9 Rotselaar De Rotselaarse dansschool Scintillare breidt uit. Naast haar locaties in Rotselaar, Betekom en Ramsel gaat de dansstudio nu een nieuwe hoofdvestiging bouwen aan de Vakenstraat in Rotselaar.

Met haar 600 leden is dansstudio Scintillare een van de grootste dansscholen uit onze regio. Omdat het aantal leden blijft toenemen en de capaciteit dat niet toelaat, zocht oprichtster Manuela Van Tongelen (32) al ruim drie jaar naar een nieuwe locatie. “De zoektocht verliep heel moeizaam. Eind 2016 ben ik zelf naar de gemeente gestapt om aan te tonen dat wij dringend nood hadden aan een uitbreiding. Begin 2017 had ik dan een eerste vergadering. De gemeente heeft toen enkele gronden voorgesteld, waaronder de grond die we nu gekocht hebben”, aldus Manuela. De plannen werden door de gemeente anderhalf jaar geleden goedgekeurd. “Maar ondanks die goedkeuring was het toch spannend voor ons, want de grond moest openbaar verkocht worden”, zegt de oprichtster.

De nieuwe vestiging wordt een groot gebouw met twee ruime zalen, kleedkamers, een vergaderruimte en een zitruimte. Op het gelijkvloers zal er een danszaal komen van 10x15 meter en op de eerste verdieping een van 20x15 meter Zaakvoerster Manuela

Openbare verkoop

De grond aan de Vakenstraat werd door de gemeenteraad van Rotselaar openbaar te koop gesteld. Er waren wel enkele voorwaarden om de grond te mogen kopen. De koper moest een recreatief doel hebben, mocht geen concurrentie voeren met Sportoase en moest bijkomende parkeerplaatsen aanleggen. “De grond werd door de gemeente verkocht met als doel de recreatiesite uit te breiden”, zegt burgemeester Jelle Wouters. Gelukkig was de dansschool de enige kandidaat-koper. “Wij zijn als gemeente heel blij dat een van onze lokale verenigingen de koper werd. Op die manier wordt de sportinfrastructuur versterkt en kunnen er extra activiteiten georganiseerd worden. Voor Rotselaar is het alleszins een meerwaarde want het sluit aan op de recreatiesite Ter Heide”, aldus Jelle Wouters.

Het nieuwe danscomplex wordt gebouwd links van de uitrit van de Sportoase de Meander. Rechts van de uitrit komen er extra publieke parkeerplaatsen. “De nieuwe vestiging wordt een groot gebouw met twee ruime zalen, kleedkamers, een vergaderruimte en een zitruimte. Op het gelijkvloers zal er een danszaal komen van 10x15 meter en op de eerste verdieping een van 20x15 meter”, aldus Manuela. De vestigingen in Betekom en Ramsel blijven wel bestaan.

20-jarig bestaan

In september 2021 bestaat de Rotselaarse dansschool 20 jaar. Een ideaal moment om de verjaardag te vieren in de nieuwe vestiging. “Ik hoop stiekem dat de nieuwe vestiging al in september 2020 klaar is. Misschien is het te optimistisch, maar dan kunnen we ons 20-jarig bestaan toch op een heel speciale manier vieren”, aldus Manuela.