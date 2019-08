Daniel Lopez sluit Fiesta Cubana af Bart Mertens

25 augustus 2019

15u45 0 Rotselaar In Rotselaar vond zaterdag ‘Fiesta Cubana’ plaats, de vernieuwde editie van de voormalige ‘Cubaanse Feesten’. De organisatie wijzigde verleden jaar zowel de naam als de locatie en is blij met die vernieuwing. “Van de wei naar de zaal was een grote stap maar wel een zeer geslaagde stap”, zegt Gerrit Wouters.

Prachtig weer voor een feest met een zuiders tintje maar toch liep de temperatuur vooral op in zaal De Toren in Rotselaar waar zaterdag ‘Fiesta Cubana’ werd georganiseerd. Het was al voor de tweede keer dat de organisatie koos voor een gegarandeerd droog onderkomen nadat ook de naam van het festival wijzigde van ‘Cubaanse Feesten’ naar ‘Fiesta Cubana’. Afgelopen weekend waren de weergoden wel van de partij maar de organisatie heeft geen spijt van de keuze voor een overdekte zaal. “Van de wei naar de zaal was een grote stap maar wel een zeer geslaagde stap”, zegt Gerrit Wouters. “De voetbalterreinen van KFC Rapide Wezemaal werden vervangen door zaal Sportoase De Toren in Rotselaar. Het luisterend oor van de organisatie hield ook rekening met de voorstellen van de bezoekers en zodoende werd de inrichting van de zaal en de V.I.P-ruimte aangepast. Het programma werd ook uitgebreid.”

Zwoele mix

Op dat programma onder meer DJ Joel die de bezoekers trakteerde op een zwoele mix van salsa-, merengue-, mambo-artiesten. Daarna was Carl Riviera de entertainer van dienst met een gratis workshop ‘salsa’. Het publiek werd vervolgens aan het dansen gebracht met een optreden van Scala B waarna Daniel Lopez en zijn band D’Love de muzikale debatten afsloot. “Op naar volgend jaar”, aldus de organisatie. Meer info: www.cubaansefeesten.be