Cindy opent ‘De Frietchalet’: “Nochtans gezworen dat ik nooit meer in frituur zou staan” Kim Aerts

23 september 2019

11u25 8 Rotselaar Na 10 jaar een frituur te hebben uitgebaat had Cindy Van den Eynde haar buik ervan vol. Ze laste een sabbatjaar in en ze zou uitkijken naar ander werk. Tot ze tot de conclusie kwam dat ze eigenlijk niets liever doet dan frietjes bakken. Toen frituur ’t Chaletke langs de Stationsstraat in Rotselaar stond over te nemen, twijfelde ze geen seconde. De ‘Frietchalet’ was geboren. “Nochtans had ik gezworen nooit meer in een frituur te staan”, lacht Cindy.

Cindy Van den Eynde (43) komt overwaaien uit Sint-Katelijne-Waver. Daar baatte ze tien jaar lang frituur ’t Studentje uit aan het station. “Daar zat ik echt tussen de studenten van het De Nayer-Instituut. Ik ben daar gestopt met het idee ‘ik ga het nooit meer doen’. Ik wou eerst een ander leven. Ik ben geopereerd aan mijn schildklier vier jaar geleden, waardoor ik vaak heel moe ben. Maar ik heb het altijd heel graag gedaan. De frituur in Sint-Katelijne-Waver was voor mij een beetje te groot geworden. Ik serveerde zowel frieten als broodjes en draaide bijgevolg soms 16 uren per dag. Dat wou ik niet meer. Nu doen we enkel op vrijdag doorlopend open van 11.30 tot 22 uur. De andere dagen van 17 tot 22 uur en woensdag wordt onze rustdag. Als we nu merken dat vrijdag overdag goed begint te draaien, overwegen we om ook open te doen op donderdagmiddag. Ik run nog een nagelstudio die ik ook georganiseerd moet zien te krijgen”, zegt Cindy. In de frituur zal ze in het weekend hulp krijgen van haar vriend Tim Ceulemans (40).

Nog nooit gebakken

“We zijn nog maar twee jaar samen, maar hij heeft nog nooit écht frieten gebakken. Het voorbakken begint nu al wel te lukken bij hem. Wij gebruiken aardappelsoort Bintje en we bakken in Fritmix, dat combineert plantaardig met dierlijk vet. Het beste dat er is. Al is het iets duurder, maar je proeft het wel. We zijn de andere frituren in de buurt ook gaan uitproberen en zowel Het Rond Punt als De Wip zijn echt wel goed. Daar moeten we eerlijk in zijn. Omdat ze bij De Wip gesloten zijn op maandag en dinsdag ,zijn wij dan zeker open. We moeten hier een nieuw publiek zien aan te boren en dan hopen we dat de mensen op die dagen toch eens de stap naar onze frituur wagen”, vertelt Cindy die niet bang is om terug in een dip te vallen. “Ik denk niet dat ik het meteen beu zal worden. Dit is eigenlijk wat ik altijd heb willen doen.”

Geen zittend gat

“In Sint-Katelijne ben ik erin gerold, maar daar stond ik toen niet altijd 100% achter. Dit is meer een baanfrituur die veelal ’s avonds open is. Veel vrije tijd zal er ook niet overblijven. Maar we hebben geen zittend gat. Ons afvragen wat we in het weekend gaan doen: dat hoeft niet: werken”, lacht Cindy.

Thuis wachten er nochtans vijf kinderen op haar. “We zijn een nieuw samengesteld gezin, maar de kinderen beginnen ook al ouder en zelfstandiger te worden. De kinderen vinden het ook altijd fijn om mee naar hier te komen om frietjes te smullen.” Online bestellingen kunnen niet bij De Frietchalet, maar je kan wel je bestelling via sms doorgeven. “En liefst een half uur op voorhand. In mijn vorige frituur deed ik dat ook en dat heeft altijd goed gewerkt”, besluit Cindy.