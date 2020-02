Chinees restaurant Golden Lotus sluit langer de deuren als voorzorgsmaatregel voor het coronavirus EDLL

04 februari 2020

13u08 0 Rotselaar De Golden Lotus, het Chinees meeneemrestaurant op de Stationsstraat in Rotselaar is uitzonderlijk tot en met 5 februari gesloten. Dat meldt het restaurant. Op donderdag 6 februari gaat het restaurant weer open. Het Chinees restaurant houdt de deuren langer dan gepland gesloten als voorzorgsmaatregel voor het coronavirus.

“Omwille van veiligheidsredenen naar de klant toe zijn we genoodzaakt om pas later te openen. Donderdag gaan we terug open. Voor alle duidelijkheid: er is niemand ziek. Het is louter omwille van voorzorgsmaatregelen”, laat de Golden Lotus weten.