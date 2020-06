Charmezanger Sammy Moore schrijft nummer voor dochter die hij al zes jaar niet meer gezien heeft: “Ik hoop dat de boodschap overkomt” Kim Aerts

12 juni 2020

18u39 38 Rotselaar Charmezanger Sammy Moore uit Rotselaar heeft een nieuw nummer uit. Dat ‘Papa’ tijdens het weekend van Vaderdag op de wereld wordt losgelaten, is niet geheel toevallig. “Mijn jongste dochter heb ik al zes jaar niet meer gezien. Ik hoop dat de boodschap overkomt.”

Muzikaal gaat het Sammy Moore (50) voor de wind. Hij had nog nooit zo’n schare fans achter zich en dit weekend ligt er een nieuw nummer op de plank. De nieuwe song raakt een gevoelige snaar bij Sammy, vader van twee dochters. “Het is mijn meest persoonlijke lied tot nu toe. ‘Papa’ is mijn eigen verhaal. Het gaat over de band met mijn jongste dochter van 22, die nu al zes jaar gebroken is. Na een echtscheiding slaagde ik er niet in om het contact met haar te herstellen. Dat nummer is uit mijn pen gevloeid zonder dat ik erbij hoefde na te denken. Het komt recht uit mijn hart. Er is geen woord van gelogen, ik hoop dat het haar bereikt”, vertelt de zanger. “Ik heb alles gedaan voor mijn kinderen, tot zes jaar geleden. Toen kwam mijn jongste nog om de veertien dagen naar mij, maar ze begon te puberen. Ik wilde haar uiteraard een goede opvoeding geven, maar dan moet je met beide ouders aan hetzelfde zeel trekken. Als er iets niet mocht, belde ze naar haar mama. En die kwam haar dan halen. Ik probeer er mijn oudste dochter zo weinig mogelijk mee op te zadelen, maar zij vindt het ook onrechtvaardig, want diep vanbinnen ben je kapot. Maar je blijft altijd hopen. Het gemis is het enige dat mij ongelukkig maakt.”

Mijn eerste liedje ging al over het verdriet dat ik voel omdat ik mijn dochter niet meer zie. Mijn vriend had dat opgenomen en raadde me aan om er iets mee te doen. Voor ik het wist, had ik dezelfde manager als Christoff Sammy Moore

Suikerziekte

Moore heeft ook gezondheidsproblemen. Twee maanden geleden kreeg hij het nieuws dat hij diabetes type 2 heeft en donderdag moest Moore zich nog laten opnemen op spoed met hartklachten. “Wat mijn hart betreft zijn ze nog op zoek naar de oorzaak, maar ik heb geen hartaanval gehad. En die suikerziekte heeft een serieuze impact op je leven. Na elk optreden was ik altijd stikkapot en had ik geen energie meer om nog handtekeningen uit te delen. Dan kwam het verdict van de dokter. Nu, ik ga het vanaf heden wel wat kalmer aandoen. Geen drie, vier optredens meer per dag. Het is allemaal te stresserend en dat is niet goed voor mijn hart. Het is niet normaal hoe volgeboekt mijn agenda was. Nu begint alles weer op gang te komen vanaf begin juli. Maar mijn fanclub (in café Germinal in Aarschot, nvdr.) is erg bijzonder, daar trek ik mij enorm aan op. Al mijn fans zijn verdeeld over Vlaanderen. Ik moest soms al een dubbeldekker inleggen om iedereen ter plaatse te krijgen. Het is daarom ook dat organisatoren mij graag zien komen. Maar mijn grootste troef is dat ik geen covers zing, maar mijn eigen muziek”, is Moore stellig. Hij heeft al 21 nummers in z’n eigen repertoire. “Het was mijn bedoeling niet om het zo ver te schoppen. Ik heb eerst een liedje geschreven uit verdriet. Ik ging kapot omdat ik mijn dochter niet meer zag. Mijn vriend had dat opgenomen. Je moet daar iets mee doen, raadde hij me aan. Van het een kwam het ander en voor ik het wist had ik dezelfde manager als Christoff (de bekende schlagerzanger, nvdr.)” ‘Papa’ is ook terug te vinden op het album ‘Mijn eigen weg’ van Sammy Moore.