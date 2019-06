Buurtbewoners zetten zich mee in voor een propere festivalomgeving Mooimakers organiseert voor het eerst een raamposteractie in de straten rondom Rock Werchter EDLL

26 juni 2019

13u36 0 Rotselaar Naar aanleiding van de zomercampagne van Mooimakers verzamelde er vanochtend een actieteam in de omliggende straten van Rock Werchter. Het actieteam deelde raamposters uit aan buurtbewoners met de slogan ‘Welkom aan alle proper-op-weg-naar-het-festival-Mooimakers’.

Op 17 juni ging de zomercampagne van Mooimakers van start. Dit is het Vlaams samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort. Dit jaar ligt de focus op de positieve inspanningen die veel Vlamingen leveren om hun buurten proper te houden. Gezien de prominente aanwezigheid van zwerfvuil op en rond festivals is de raamposteractie gericht op het sensibiliseren van de festivalgangers. De organisatie van Rock Werchter onderneemt al heel wat maatregelen tegen zwerfvuil, zoals afvalinzamelpunten en gratis drankbonnen voor ingezameld afval, maar festivalbezoekers durven ook onderweg hun afval achter te laten.

Daarom kiest Mooimakers ervoor om zich te focussen op de straten rondom het festival. Ze delen raamposters uit aan lokale buurtbewoners, zodat ook zij voorbijkomende festivalgangers kunnen sensibiliseren omtrent de afvalproblematiek. Met deze actie hoopt Mooimakers de innerlijke ‘Mooimaker’ in iedere festivalganger wakker te schudden. “Alle festivalgangers zijn welkom, maar neem je afval mee of gooi het in de vuilbak. Zo word je een mooimaker. Vele kleintjes maken één groot”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

De buurtbewoners zijn alvast enthousiast. “De raamposteractie is een enorm goed initiatief. Ik was verrast toen ze vanmorgen aanbelden, want dat is de eerste keer dat er zo’n actie wordt georganiseerd. Ik heb al zeker drie posters opgehangen”, aldus buurtbewoonster Rina Vermeiren. Zij plaatse dit jaar voor het eerst hekken rond haar woning. “Als festivalgangers ‘s avonds naar huis gaan, vallen ze geregeld dronken in mijn grote planten en daar heb ik nu een oplossing voor gezocht”, aldus Rina.