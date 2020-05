Buurtbewoners Dennenlaan halen slag thuis: verkaveling komt er niet KAR

13u55 0 Rotselaar Het schepencollege in Rotselaar heeft de aanvraag voor de verkaveling van negen bouwgronden ter hoogte van de Dennenlaan op de Heikantberg geweigerd. Het Agentschap Natuur en Bos verleende een ongunstig advies.

Meer dan 200 buurtbewoners van het woonparkgebied Heikantberg in Rotselaar dienden een bezwaarschrift in tegen de verkaveling van een stuk bos aan de Dennenlaan. De eigenaar uit Tremelo wilde het opsplitsen in negen bouwgronden van 16 aren, maar dat plan stuitte op veel onbegrip. Bevoegd schepen Dirk Claes (CD&V) noemde het nochtans een voorbeelddossier. “Er werd nog nooit zoveel aaneengesloten bos behouden bij een verkaveling in woonparkgebied”, klonk het eerst nog. Volgens buurtbewoner Philip Croes heeft het bos een historische waarde. “Het perceel bos aan de Heikantberg staat op een Ferraris-kaart van 1775 en dat is zeer zeldzaam in Vlaanderen. De gronden zijn zeer belangrijk omdat ze nooit zijn omgeploegd. De bodem bevat historische zaden die in Vlaanderen zeer zeldzaam zijn”, argumenteerde Croes. “Daarnaast heeft het perceel in kwestie een hoge recreatieve waarde en wordt het regelmatig bezocht door kinderen van basisschool de Heikant, de speelpleinwerking ‘De Schavuit’ en de Scouts van Rotselaar. Voor wandelaars met honden biedt dit overgebleven stuk bos de mogelijkheid om hun dieren even los te laten”, klonk het in koor bij de buurtbewoners die opgelucht ademhalen.