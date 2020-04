Burgemeester Jelle Wouters lanceert videoboodschap na afgelasting Rock Werchter: “Enige juiste beslissing” EDLL

16 april 2020

11u23 0 Rotselaar Rock Werchter gaat dit jaar niet door. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist. Naar aanleiding van dat nieuws heeft burgemeester Jelle Wouters (CD&V) een videoboodschap gelanceerd, waarin hij de beslissing steunt.

“Het is de enige juiste beslissing want de gezondheid van onze inwoners komt altijd op de eerste plaats”, zegt de burgemeester. “Toch is het heel spijtig, we hadden hier allemaal zo hard naar uitgekeken. Maar blijf nu zoveel mogelijk thuis en ‘save the summer’!”, benadrukt hij. Bekijk de video hieronder.



