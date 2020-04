Burgemeester Jelle Wouters is bezorgd over Rock Werchter: “Er moet zo snel mogelijk een eenduidig advies komen” EDLL

03 april 2020

12u41 4 Rotselaar Gaat Rock Werchter door of niet? Dat blijft de vraag, maar de kans is alleszins klein. Onder meer de burgemeesters van Graspop en Tomorrowland zien een festival in de zomer niet zitten. Zij geven een negatief advies aan de federale veiligheidsraad. Ook de burgemeester van Rotselaar Jelle Wouters (CD&V) is bezorgd over Rock Werchter. “Er moet zo snel mogelijk een eenduidig advies komen van experten en de nationale veiligheidsraad”, klinkt het.

Door de coronacrisis is het onzeker of festivals deze zomer kunnen plaatsvinden. Een week geleden liet Rock Werchter nog weten dat de voorbereidingen gewoon doorlopen. Al stellen heel wat festivalgangers zich wel vragen. Intussen hebben de burgemeesters van Boom en Rumst een negatief advies gegeven aan de federale veiligheidsraad. Zij zien Tomorrowland in juli niet zitten. Ook de burgemeester van Dessel is duidelijk over het metalfestival Graspop: “Juni is te vroeg om de wereld naar Dessel te halen”, zegt hij.

Dringende vraag

Burgemeester van Rotselaar Jelle Wouters uit nu zijn bezorgdheid over Rock Werchter. Al is het volgens hem niet aan de gemeenten om afzonderlijk een beslissing te nemen. “Ik heb een dringende vraag: er moet zo snel mogelijk een eenduidig advies komen van experten en de nationale adviesraad over festivals en grote evenementen in de zomer”, zegt hij.

“De beslissing heeft een internationale en economische impact en gaat veel verder dan de gemeente. Het virus gaat niet verdwijnen tegen de zomer, dus ik ben bezorgd. Maar het is aan experten en de nationale veiligheidsraad om op korte termijn een beslissing te nemen”, verklaart de burgemeester. Het is volgens Wouters belangrijk dat het besluit zo snel mogelijk volgt. “De opbouwfase van de evenementen moet nu starten. In mei zullen de eerste kosten al gemaakt worden”, besluit hij.