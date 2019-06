Burenloket Rock Werchter verhuist KAR

02 juni 2019

Het burenloket van Rock Werchter verhuist naar de hoofdingang van het festival, naast Glas Vandoren en de ingang van camping The Hive ADL. Omwonenden kunnen er tijdens de festivaldagen permanent terecht met vragen, opmerkingen en eventuele klachten. Inwoners van Rotselaar of Haacht die een ticket aan voordeeltarief voor Rock Werchter of TW Classic kochten, kunnen daar hun festivalbandje ophalen.