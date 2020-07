Buren uit Haacht bouwen feestje op Zomerbar Rock Werchter met Compact Disk Dummies Kim Aerts

22 juli 2020

Rotselaar Het zomerde even als vanouds op de heilige weide in Werchter. Vierhonderd buurtbewoners uit Haacht genoten van het optreden van de elektronische band Compact Disk Dummies.

“Werchter, çava? Fijn om hier weer te zijn”, opende frontman Lennert Coorevits (27) de muzikale namiddag. De Burenbar kwam er als vervanging van het buurtfeest dat Rock Werchter bijna elk jaar plichtsgetrouw ingelast. Eventjes lieten de vierhonderd aanwezigen corona niet aan hun hart komen. Tafeltjes in dezelfde bubbel werden tegen elkaar geschoven. Bij de grootste hit van de elektroband gingen de handjes in de lucht en werd er een dansje geplaceerd. De beats rolden over het stukje wei aan de North West Walls. Na exact een uur was het vertier voorbij. Opnieuw werden de QR-codes ingescand om die laatste pils te bestellen. Twintigers uit Haacht Lara, Amber, Maya en Cynthia uit Lichtaart zagen dat het goed was. “We hadden Compact Disk Dummies al een keer aan het werk gezien en dat wilden we nog eens beleven. Als inwoners van de buurgemeente hebben we niet lang getwijfeld om ons plekje te reserveren. Het was echt dolletjes. Al missen we het echte Rock Werchter-gevoel natuurlijk wel. Dat is voor ons normaal een vaste afspraak.”

Veel cash

Joke (35) staat normaal voor de klas in het middelbaar, dus zich vrijmaken op een blauwe donderdag in juli bleek voor haar geen probleem. “Al had ik me wel anders voorbereid om naar hier af te zakken. Normaal neem ik genoeg cash mee naar Rock Werchter om aan alle noden te kunnen voldoen, maar dat bleek hier helemaal niet nodig. Gewoon de code op je tafeltje scannen met je smartphone en je bestelling wordt gebracht. Top geregeld en voor een Karmeliet betaal ik op die manier graag 4,25 euro.”

De buren uit Rotselaar zijn zondag aan de beurt. In een middag- en avondconcert krijgen zij dan IBE voorgeschoteld. Dat wordt ongetwijfeld een meer ingetogen concert. De 18-jarige zanger stond vorig jaar voor de eerste maal op Rock Werchter als winnaar van The Voice van Vlaanderen in hetzelfde jaar.