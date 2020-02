Brandweer geeft goedkeuring om Crosscup Veldlopen te laten doorgaan EDLL

08 februari 2020

12u03 0 Rotselaar Het Belgisch en Vlaams kampioenschap Veldlopen aan de Plas in Rotselaar gaat morgen gewoon door. Dat bevestigt de organisatie.

Eerder werd al aangekondigd dat de organisatoren van de Crosscup in Rotselaar voorzorgsmaatregelen namen voor de verwachte storm Ciara. De organisatie wachtte nog op het advies van de brandweer om het evenement effectief te laten doorgaan. “De brandweer heeft zonet de goedkeuring gegeven om de Crosscup in Rotselaar te laten plaatsvinden. Er werden de nodige maatregelen genomen in functie van de veiligheid van de atleten, supporters en medewerkers. Alle wedstrijden zullen dus doorgaan zoals gepland", aldus de organisatoren van de Crosscup.

Het programma werd wel ingekort. Zo zullen de masters dames samen lopen met de junioren dames en ook de masters heren trekken samen met de junioren mannen het veld in. “Naast de vertrek- en aankomstboog, werd ook de VIP-tent niet geplaatst. Er werd dus amper iets van tenten of bogen opgezet. Door de ingekorte programmatie verwachten we tegen 15u30 klaar te zijn omdat de ergste rukwinden pas later in de namiddag worden verwacht", zegt organisator Dirk Smolders van ROBA.

De exacte programmatie van de wedstrijden vind je terug op www.crosscup.be. Voor inwoners van Rotselaar is het evenement gratis op vertoon van hun identiteitskaart. Andere bezoekers betalen 7 euro toegang.

