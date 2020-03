Brabantse trekpaarden tonen hun kunnen op de jaarlijkse Boomsleepdag JSL

01 maart 2020

13u05 0 Rotselaar Imposante taferelen in Wezemaal, een deelgemeente van Rotselaar, dit weekend. Vzw De Voermannen organiseerde de jaarlijkse ‘Boomsleepdag’: een dag in het teken van het Brabantse trekpaard. Onder veel belangstelling konden de Brabantse trekpaarden tonen wat zij in hun mars hebben.

De provincie Vlaams-Brabant zet zich in voor het behoud van het Brabantse trekpaard en activiteiten met deze paarden worden beloond met een provinciale premie. Vzw De Voermannen organiseerde vandaag voor het 3de jaar op rij de ‘Boomsleepdag’ in Wezemaal. “Iedereen is welkom met zijn eigen trekpaard of om te komen kijken, zegt Ruben Pierards, voorzitter van Vzw De Voermannen. “We gaan nog veel demonstraties geven met de trekpaarden zoals bomen uitsleuren, hindernissen in het bos bewandelen en hoe je op de juiste manier een ketting aanhangt”.

Dat de imposante krachtpatsers op heel wat belangstelling konden rekenen van de aanwezigen ziet u op enkele sfeerbeelden hieronder.