Botsing tussen auto en landbouwvoertuig ADPW

13 juni 2019

Op de kruising van de Langestraat en de Aarschotsesteenweg in Wezemaal kwam het woensdagavond tot een botsing tussen een landbouwvoertuig en een auto. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Beide voertuigen liepen redelijk wat schade op. Het kruispunt bleef door het ongeval eventjes afgesloten.