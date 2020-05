Bosbrandje langs autosnelweg snel geblust Kim Aerts

19 mei 2020

17u50 2

De Leuvense brandweer heeft dinsdagnamiddag vrij snel een bosbrandje langs de E314 in Rotselaar kunnen blussen. Door het vuur werd zo’n zeventig vierkante meter woud langs het Hellegat, aan de achterzijde van een tankstation, in de as gelegd. Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur eerder accidenteel. De plek staat bekend als stortplaats voor gras- en tuinafval. Omdat de plek afgelegen ligt van de bewoonde wereld was er geen gevaar voor omwonenden of voor het benzinestation.