Bliksem richt heel wat schade aan in de Rank: de bel doet het niet EDLL

05 september 2019

16u30 0

De bliksem van vorige week donderdag heeft heel wat schade aangericht in de Vrije Basisschool De Rank in Wezemaal. Vier dagen na de eerste schooldag heeft er nog steeds geen schoolbel automatisch geluid. Alles moet manueel gebeuren. Door de blikseminslag is het netwerk van de school beschadigd. Er is geen internet en de vijf nieuwe switchen zijn volledig of gedeeltelijk beschadigd. Daarnaast moeten de hoofdcomputer op het secretariaat en de brandalarmcentrale ook vervangen worden. “Wij laten alles zo vlug mogelijk herstellen zodat onze leerkrachten en kinderen hier niet te veel last van ondervinden”, klinkt het bij De Rank.