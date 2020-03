Bij deze restaurants in Rotselaar kan je terecht voor afhaalmaaltijden EDLL

17 maart 2020

17u37 2 Rotselaar Niet alleen in de grote steden, maar ook in de gemeenten zijn er verschillende restaurants die omwille van de noodgedwongen sluiting overschakelen naar afhaalmaaltijden. Van oesters bij Netflix tot een stoofpotje: deze restaurants in regio Rotselaar kan je alvast contacteren voor een afhaalmaaltijd.

De Rode Kreeft

Voor wie het al iets meer mag zijn: bij de Rode Kreeft in Werchter kan je van dinsdag tot zondag gekookte kreeft, oesters of andere zeevruchtenschotels bestellen. Afhalen kan iedere dag doorlopend vanaf 12 uur. De gerechten en bestelinformatie vind je op www.derodekreeft.com. Wie hier kreeft afhaalt, krijgt er zes oesters of een portie vissoep gratis bovenop.

‘t Heikantje, de Piccolo en Mon Gout

Broodjeszaken ‘t Heikantje aan de Steenweg op Gelrode en de Piccolo op de Aarschotsesteenweg blijven open. Naast broodjes vind je daar ook warme burgers. Ook bij Mon Gout aan het rondpunt in Rotselaar kunnen nog lunches afgehaald worden. De broodjeszaken vragen wel om telefonisch te bestellen en de bestelling alleen te komen afhalen. Meer informatie vind je op hun Facebookpagina’s via de links hierboven.

Chinees kan nog afgehaald worden bij restaurants Jing Jing aan de Aarschotsesteenweg in Wezemaal en de Golden Lotus aan de Stationsstraat.

Vital

Een stoverij van varkenswangen tot een vegetarische lasagne: voor de Belgisch en Franse keuken moet je bij Vital zijn. Ook dit restaurant op de Leuvensesteenweg in Gelrode - nét over de Rotselaarse grens - biedt voortaan afhaalmaaltijden aan. Afhalen is mogelijk van woensdag tot zondag, telkens tussen 16 uur en 20 uur. De gerechten en bestelinformatie vind je op www.restaurantvital.be.