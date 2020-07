Bezoekers Zomerbar Rock Werchter moeten mondmasker dragen wanneer ze zich verplaatsen Kim Aerts

23 juli 2020

14u36 0 Rotselaar De bezoekers van de Zomerbarconcerten, op de festivalweide van Rock Werchter, zijn vanaf vrijdag verplicht om een mondmasker te dragen bij aankomst en wanneer ze rondwandelen op de festivalweide.

Waarnemend burgemeester van Rotselaar Dirk Claes (CD&V) heeft daartoe een burgemeestersbesluit uitgevaardigd. Het dragen van het mondmasker is wel niet verplicht als men met een bubbel van vier aan een tafeltje zit. Er zijn nog tot zondagavond Zomerbarconcerten in Werchter. Op vrijdag zijn er concerten van Arno. Op zaterdag treedt Brihang om 15.30 uur op en Het Zesde Metaal om 20.30 uur. Zondagmiddag en -avond zullen de buurtbewoners uit Rotselaar de concertenreeks afsluiten met een optreden van IBE. Al deze concerten zijn uitverkocht, met uitzondering van het optreden van Arno vrijdagmiddag. Per show zijn 400 tickets beschikbaar. De tickets worden uitsluitend per vier verkocht. Volgens Claes zijn deze concerten tot dusver veilig verlopen.

Rotselaar legt organisator Live Nation ook op dat de bezoekers aan de Zomerbarconcerten zich voortaan moeten registreren per tafel. De regels gelden ook voor wie een horecazaak in Rotselaar bezoekt of naar het Domein Ter Heide trekt, beter bekend als de Plas. Ook zij zullen vanaf vrijdag bij het betreden en rondwandelen in de horecazaak of in het domein een mondmasker moeten dragen en zich moeten registreren.