Bewoners woonzorgcentrum De Lelie verrast met kunstwerk van Chiro Wezemaal EDLL

01 mei 2020

15u03 2 Rotselaar In tijden van corona moeten ook jeugdbewegingen creatief uit de hoek komen. En dat bewijzen ze bij Chiro Wezemaal. Daar werkten alle leden samen aan een groot ‘samen tegen corona’-kunstwerk om de bewoners van woonzorgcentrum De Lelie een hart onder de riem te steken.

De leiding van Chiro Wezemaal is bij al haar leden een tekening in de brievenbus gaan steken. De kinderen moesten die tekening vervolgens inkleuren en op hun beurt terugsturen naar de chiro. Samen werd het een gigantisch ‘samen tegen corona’-kunstwerk, waarmee ze de senioren van woonzorgcentrum De Lelie moed willen inspreken. De bewoners en het personeel reageerden alvast heel enthousiast met een zwaaitje van achter het raam of met een glimlach vanop het dak.



De chiro van Wezemaal heeft de tekening ingezonden voor een wedstrijd van T-event. De foto met de meeste likes op Facebook wint namelijk een patrouilletent. Stemmen op de foto kan nog via deze link.