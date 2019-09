Bewoners blussen zelf brandende hangar ADPW

24 september 2019

Bewoners van de Hanewijk in Werchter bij Rotselaar verwittigden dinsdag omstreeks 18.35 uur de Leuvense brandweer omdat er brand was ontstaan in een hangar. Even was er paniek omdat aan het huis ook nog auto’s, gasflessen en benzine stond, maar toen de brandweer onderweg was waren de bewoners toch begonnen met het vuur zelf te blussen. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, was het vuur reeds gedoofd.