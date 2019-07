Bewoner ontsnapt aan vuurzee door rookmelders Kim Aerts

17 juli 2019

16u25 0 Rotselaar Een bewoner van de Wingebemd in Rotselaar is woensdagochtend ontsnapt aan erger. Een brand, die ontstond in de keuken, zette zijn chalet in lichterlaaie. Door een rookmelder kon het slachtoffer zichzelf en zijn hond op tijd in veiligheid brengen.

De brandmelding kwam woensdag omstreeks 5.45 uur binnen bij de Leuvense brandweer. De brand in de keuken breidde uit maar de chaletbewoner kon zich samen met zijn hond op tijd naar buiten begeven toen het alarm van de rookmelder in werking trad. Door de vuurzee raakte de woning compleet onbewoonbaar. Enkele vogels bleven achter in de brand. De bewoner vond ondertussen onderdak bij een vriend. “Opnieuw hebben rookmelders levens gered”, zegt Tim Renders van Hulpverleningszone Oost. “De bewoner maakte deel uit van een traject begeleid wonen. Op 25 oktober vorig jaar werden begeleiders van Apojo en Begeleid Wonen Leuven en Tienen opgeleid door onze brandpreventieadviseurs. De 500 rookmelders die onze preventiedienst won door de rookmelderswedstrijd van Binnenlandse Zaken werden na de opleiding onder hen verdeeld op basis van het inwonersaantal binnen hun regio”, weet Renders.

Moeilijk bereikbaar

“Zo werden de rookmelders door de begeleiders van deze organisaties geplaatst bij gezinnen en personen die wij als brandweer moeilijk kunnen bereiken. Ook hier in Wingebemd werden er rookmelders geplaatst, waardoor een menselijk drama kon worden vermeden.” Renders kan niet genoeg het belang van de aanwezigheid van rookmelders herhalen. “Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar en plaats in elke kamer eentje. In de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op vals alarm. Voorzie daarom een rookmelder in de omgeving van deze plaatsen”, tipt Renders.

Ook op vakantie

Hij wil ook mensen die op vakantie gaan sensibiliseren. “Wanneer het gaat over veiligheid op vakantie, denkt men in eerste instantie aan het voorzien van zaken zoals een EHBO-kit en zonnecrème of aan de technische staat van de auto. Meestal staat men niet stil bij de brandveiligheid in het hotel of op de camping. Met de campagne ‘Wij kunnen niet met iedereen op vakantie!’ willen wij samen met Oscare vzw en verschillende andere brandweerzones iedereen bewust maken van het belang van brandveiligheid op vakantie. Men staat te weinig stil bij de instructies en richtlijnen bij brand op hotel of op de camping. Nochtans is dit vaak een nieuwe locatie waar men naartoe gaat en weet men niet blindelings hoe men moet handelen als er brand zou uitbreken.” Zaken die men zeker op vakantie moet natrekken zijn bijvoorbeeld het opsnorren van de brandrichtlijnen en het evacuatieplan op de vakantiestek. “Ga je met de caravan of tent op vakantie, voorzie dan zelf in rookmelders en een blusdeken en ken het noodnummer van je vakantieland”, besluit Renders.