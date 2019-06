Bestuurder onder invloed rijdt over man op parking Rock Werchter: slachtoffer zwaargewond EDLL RL

29 juni 2019

02u24

Bron: Belga 58 Rotselaar Omstreeks half een vannacht is een man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval dat zich in de marge van Rock Werchter heeft voorgedaan op parking B2 in Rotselaar. Het slachtoffer is zwaargewond naar UZ Leuven overgebracht. Het Leuvense parket heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Dat meldt de festivalorganisatie.

Volgens de eerste bevindingen lag het slachtoffer op de grond voor een voertuig op parking B2 langs de Provinciebaan in Rotselaar. Door beperkte zichtbaarheid ’s nachts is de bestuurder van het voertuig over de man gereden. Dat laat het parket van Leuven weten.

Het slachtoffer werd ter plaatste gereanimeerd en zwaargewond overgebracht naar UZ Leuven. Ondertussen zou het slachtoffer stabiel zijn. Het parket stelde een verkeersdeskundige en wetsdokter aan om de zaak verder te onderzoeken. Waarom de man op de grond lag is nog onduidelijk.

De bestuurder van het voertuig heeft positief geblazen en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.